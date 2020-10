Rio Imagem faz mamografias sem agendamento durante Outubro Rosa

O Centro de Diagnóstico por Imagem do Governo do Estado do Rio de Janeiro – Rio Imagem oferece, durante o mês de outubro, exame de mamografia para mulheres de todo o estado, como parte do Movimento Outubro Rosa, que visa à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.

O diretor do Rio Imagem, Roger Ancillotti, explicou que os exames são feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas esferas estadual, municipal e federal. Normalmente, todos os exames são agendados pelos sistemas de regulação dos três níveis governamentais.

Neste mês de outubro, entretanto, durante a campanha Outubro Rosa, o Rio Imagem está aceitando livre demanda. “Ou seja, que as pessoas que necessitem realizar mamografia e que tenham um pedido feito em uma unidade básica de saúde, clínica de família, centro municipal de saúde ou hospital do SUS venham até o nosso centro de imagem e façam o seu exame mesmo sem estar marcadas”, disse Ancillotti.

Demanda

Devido à pandemia do novo coronavírus, há preocupação com o cumprimento das regras de ouro, como uso de máscara, medição de temperatura, distanciamento social, uso de álcool em gel, sempre evitando aglomerações. “A gente vai atender dentro do limite da nossa capacidade instalada”, disse o diretor do Rio Imagem.

A estimativa é que sejam atendidas em torno de 200 mulheres por dia, ampliando esse número, se houver demanda. “Se houver demanda, vamos estender a campanha até a primeira quinzena de novembro”, afirmou o diretor. Após essa data, o serviço voltará a ser feito exclusivamente por meio de marcação pelo sistema de regulação.

Três mamógrafos serão utilizados para atender às mulheres interessadas. Roger Ancillotti destacou que as mamografias visam, especialmente, à prevenção do câncer de mama. “Quando se faz uma mamografia e se encontra precocemente um câncer de mama, sabe-se que em 95% dos casos a gente alcança a cura da doença”.

Estão sendo atendidas mulheres de 50 a 69 anos, faixa de idade recomendada pelo Ministério da Saúde para a realização de exames destinados à detecção precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), as mulheres nessa faixa de idade e que se encontram na fase pós-menopausa constituem o público-alvo da campanha, com chance de cura se for feito o exame precoce.

Encaixe

Durante a campanha, as mulheres interessadas em realizar o exame devem comparecer ao Rio Imagem de segunda-feira a sábado, no horário das 8h às 17h, com o encaminhamento médico e sem necessidade de agendamento. Elas serão atendidas conforme o horário de chegada e encaixadas entre uma marcação e outra de pacientes previamente agendadas.

Roger Ancillotti observou que o câncer de mama é uma doença que atinge também os homens. Por isso, disse que se um homem tiver solicitação de uma unidade básica de saúde ou hospital público, ele também vai ter prioridade no atendimento durante o Outubro Rosa.

O diretor informou ainda que a atenção básica do município do Rio de Janeiro utiliza enfermeiros e enfermeiras com curso superior, especializados em atendimento básico, para fazer solicitação de mamografias, porque existem protocolos da Secretaria de Saúde, seguindo parâmetros do Ministério da Saúde, que visam a facilitar a vida da paciente. “Os enfermeiros que atendem nas unidades básicas de saúde, nas clínicas da família, também podem encaminhar essas pessoas do público-alvo para o Rio Imagem”.

O Centro de Diagnóstico por Imagem do governo fluminense está localizado na Avenida Presidente Vargas, 1.733, em frente à Central do Brasil, região central da cidade.