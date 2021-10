Fiocruz recebe nova remessa de IFA neste domingo

Segundo a fundação, com o novo IFA, estão garantidas entregas de vacina até a terceira semana . Até o momento, a Fiocruz, em parceria com o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), entregou 113,8 milhões de doses de vacinas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). O ingrediente farmacêutico ativo (IFA) é fundamental na formulação de um fármaco porque está nele a substância capaz de produzir o efeito desejado. Nas vacinas, é o IFA que tem a informação que faz com que o organismo comece a preparar suas defesas contra um micro-organismo invasor.

*Estagiário sob a supervisão de Mario Toledo

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) receberá neste (24) mais uma remessa do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). O desembarque da carga está previsto para às 5h50, no Aeroporto Internacional do Rio , na Ilha do Governador, zona norte da cidade.De acordo com a Fiocruz, a quantidade será suficiente para fabricar cerca de 5,6 milhões de doses do imunizante contra covid-19 Oxford/AstraZeneca.