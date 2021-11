SP: 90% da população adulta completou esquema vacinal contra covid-19

O governo estadual de São Paulo anunciou hoje (10) que 90% da população adulta do estado completou o esquema vacinal contra covid-19 e que tem a maior cobertura do Brasil. Os números atualizados do Vacinômetro apontam mais de 73,9 milhões de doses aplicadas em todo estado. No total, são 37,7 milhões aplicadas como primeira dose, 31,7 milhões como segunda, 1,7 milhão em dose única e 3,3 milhões de doses adicionais.

Considerando toda a população, 32,9 milhões (71%) já receberam duas doses ou a dose única, sendo que 84% tomaram pelo menos uma dose. Em termos comparativos já vacinou mais do que países como a Alemanha, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Argentina, além da União Europeia, segundo dados do site Our World in Data.

“SP é o primeiro estado do Brasil a chegar a 90% da população adulta totalmente vacinada contra a covid-19. Um recorde histórico. O resultado concreto deste esforço coletivo, que tornou São Paulo referência mundial em vacinação, foi a queda de 93% das mortes por covid-19 entre abril e novembro de 2021 e a redução de 10 vezes no número de internados pela doença, passando de 31 mil no pico da segunda onda em abril deste ano para menos de 3 mil agora em novembro”, disse o governador João Doria.

De acordo com as informações do governo estadual, ainda há 5,4 milhões de pessoas a serem vacinadas com a segunda dose, entre elas 931 mil com a Coronavac, 1,4 milhão com a Astrazeneca e 3 milhões com a Pfizer. Entre os que mais precisam se vacinar com a segunda dose estão os adolescentes entre 12 e 17 anos de idade. Apenas 27% desta população completou o esquema vacinal, sendo que 96% dos adolescentes já tomaram pelo menos uma dose da vacina. Todo este público já ultrapassou as oito semanas de intervalo entre as doses.

A terceira fase da aplicação da dose adicional está marcada para o período entre os dias 17 e 30 de novembro. Poderão se vacinar todos os maiores de 60 anos e os trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses, ou seja, no decorrer de todo o mês de maio de 2020. Nesta etapa, cerca de 1,1 milhão de pessoas receberá a vacina nos 645 municípios do estado.

Balanço de casos de covid-19

Segundo o governo estadual, 86% dos municípios do estado, o que equivale a 553 prefeituras, não registraram óbitos por covid-19 na última semana. Os números vêm caindo no decorrer das duas últimas semanas. Não houve registro de novas mortes em 497 cidades entre 28 de outubro e 10 de novembro, ou seja, em 77% dos municípios.

Na última segunda-feira (8), o estado de São Paulo não registrou nenhum óbito por covid-19. Desde que a primeira morte pelo coronavírus foi registrada no estado em março de 2020, este foi o primeiro dia em que não houve nenhum registro de mortes.

De acordo com o governo, São Paulo registra até hoje 4.415.745 casos e 152.538 óbitos por covid-19. Entre o total de casos, 4.246.199 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 456.583 foram internados e receberam alta hospitalar. Há 2.948 pacientes internados em todo o território, sendo 1.293 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.655 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado nesta quarta é de 23,96%.