São Paulo: farmácias e parques oferecem vacinação contra covid-19

Neste domingo (26), a cidade de São Paulo retorna com a campanha de vacinação contra a covid-19, com a primeira dose (D1), segunda dose (D2) e dose adicional (DA).

A imunização ocorre nas farmácias parceiras da Avenida Paulista, nº 2.371 e 266, das 8h às 16h, além do parque Buenos Aires, parque do Guarapiranga, parque do Carmo, parque Villa-Lobos, parque da Independência e parque da Juventude, das 8h às 17h.

Quem pode se vacinar

Todas as pessoas com mais de 12 anos podem ser vacinadas contra a covid-19 na cidade de São Paulo. Adolescentes de 12 a 17 anos tiveram o intervalo entre as doses reduzido para 21 dias após a primeira aplicação. Eles podem se vacinar desacompanhados, mas precisam apresentar uma autorização assinada por um responsável, conforme o modelo disponível na página Vacina Sampa.

Quem está em atraso com a segunda dose deve procurar um posto o quanto antes. Já a dose de reforço da vacina de covid-19 está disponível para os adultos que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses.

Documentos necessários

É obrigatório apresentar um documento de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS. Para a segunda dose ou dose adicional, é recomendado levar também a carteirinha com o registro das doses recebidas anteriormente.

Para evitar aglomerações e filas nos postos, consulte o site De Olho na Fila antes de realizar o deslocamento. A plataforma também mostra onde encontrar os imunizantes para a segunda dose.