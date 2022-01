Com problemas plataforma para marcar testes de covid é suspensa no Rio

A plataforma de agendamentos de testes de covid online da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro foi suspensa no primeiro dia de funcionamento.

De acordo com o governo estadual, houve um problema no sistema, com a marcação de mais pessoas do que o previsto para os próximos três dias. Por isso o site precisou ser temporariamente retirado do ar.

Por causa do problema e da grande demanda por testes, filas e aglomerações se formaram em alguns postos nesta segunda-feira. Muitas pessoas reclamaram da situação nas redes sociais.

Em nota, a Secretaria de Saúde do estado lamentou os transtornos e informou que mobilizou mais equipes para agilizar o atendimento. E que todas as pessoas que agendaram dia e horário pelo site serão atendidas e se desejarem também poderão remarcar o exame.

Nesta segunda-feira, foram inauguradas três novas unidades para testagem de Covid no estado. A unidade no estádio de atletismo Célio de Barros vai realizar inicialmente 500 exames por dia.

O Instituto de Servidores do Estado, no Maracanã, e o Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na baixada fluminense, vão disponibilizar 200 testes cada. No total são nove centros de testagem no estado.

A Secretaria de Saúde não informou a previsão de retorno dos agendamentos online.

