DF já começou a vacinar crianças a partir de 5 anos contra a covid-19

O Distrito Federal (DF) começou a vacinar nesta terça-feira (25) crianças a partir dos 5 anos contra a covid-19. Para essa idade estão sendo aplicadas doses do imunizante pediátrico da Pfizer. Até ontem (24), os locais de vacinação estavam imunizando pessoas de 6 a 11 anos.

Na capital, a campanha de vacinação infantil começou no dia 16 com crianças com comorbidades e com 11 anos. Nos dias seguintes, com a chegada de mais doses, as faixas etárias foram sendo ampliadas.

Segundo a Secretaria de Saúde, o avanço no calendário da imunização infantil ocorreu a partir da autorização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicar a Coronavac em crianças de 6 a 11 anos. A secretaria informa ainda que há doses de sobra dessa vacina para imunizar esse grupo, que soma 230 mil crianças no DF.

Na capital federal foram disponibilizados 11 pontos de vacinação exclusivo para crianças. As informações e endereços dos locais estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde do DF.

Até ontem (24), já haviam sido vacinadas 12,09% das crianças da capital com a primeira dose. No total, há 268,2 mil pessoas com idades entre 5 e 11 anos residindo no DF.