Em SP, parques abrem para vacinação contra covid-19 neste domingo

A vacinação contra a covid-19 na cidade de São Paulo será realizada hoje (20) em seis parques da cidade e duas farmácias parceiras localizadas na Avenida Paulista. Poderão se vacinar adolescentes e adultos que queiram tomar a primeira, segunda ou terceira doses. Idosos acima dos 80 anos, que tomaram a dose adicional há pelo menos quatro meses, também poderão tomar a quarta dose.

Os parques que estarão abertos para vacinação neste domingo são o Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Villa-Lobos, da Independência e da Juventude. Nestes locais, a imunização ocorre até as 17h. Já nas farmácias parceiras, localizadas nos números 2.371 e 266 da Avenida Paulista, a vacinação ocorre até as 16h.

Amanhã (21), a vacinação volta a ocorrer em toda a rede de saúde do município, o que inclui as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas das 7h às 19h; e megapostos e drive-thrus das 8h às 17h.

Para receber o imunizante, é obrigatório apresentar um documento de identificação, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Em caso de segunda dose ou dose adicional, é recomendado levar também a carteirinha com o registro das doses recebidas anteriormente.

Não é mais necessário apresentar comprovante de residência no município.

Mais informações e a lista completa dos postos podem ser encontradas na página Vacina Sampa .