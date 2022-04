Covid-19: Rio suspende 2ª dose para adolescentes que tomaram Pfizer

A cidade do Rio de Janeiro suspendeu a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos para quem recebeu o imunizante da Pfizer na primeira aplicação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cidade está desabastecida de doses adultas da fabricante norte-americana e o esquema básico da vacinação deve ser feito com vacinas homólogas, ou seja, da mesma fabricante.

Apenas a Pfizer estava autorizada para ser aplicada neste público até janeiro, quando o Ministério da Saúde incluiu a CoronaVac para crianças a partir dos 6 anos.

De acordo com os painéis de vacinação da prefeitura, ainda faltam 111,8 mil jovens de 12 a 19 anos completarem o esquema básico, com duas doses, contra a covid-19.

Para a dose de reforço no público adulto, estão sendo aplicada as vacinas da Janssen e da AstraZeneca, disponíveis em estoque na cidade.

“A SMS-Rio já solicitou ao Ministério da Saúde doses da Pfizer para adultos, e segue aguardando a chegada da vacina”, informa o órgão.

Já a Secretaria de Estado de Saúde (SES) solicitou na segunda-feira (4) ao Ministério da Saúde o envio de 600 mil doses da vacina Pfizer. “O imunizante servirá para completar o esquema vacinal de pessoas com 12 anos ou mais que tenham recebido apenas a dose do imunizante”, disse a SES.

Segundo o secretário, Alexandre Chieppe, a pasta espera que a situação seja regularizada nos próximos dias, sem comprometer a campanha de vacinação contra a covid-19:

“Sempre que a gente precisou do Ministério da Saúde nós fomos atendidos e a gente imagina que agora, por alguma questão pontual de logística, a gente imagina que deva ser resolvido rapidamente também. Então a gente pede para que as pessoas que eventualmente precisem da Pfizer nesse momento, que tenham um pouco de paciência até que a gente tenha um posicionamento oficial do Ministério da Saúde".