Distrito Federal retoma vacinação em escolas

O governo do Distrito Federal retomou, neste sábado (14), a campanha de vacinação em escolas da rede pública. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação. As duas unidades de ensino abertas ao público, até às 17h, são o Centro de Ensino Médio Urso Branco, no Núcleo Bandeirante, que promoverá vacinação contra a covid-19, e a Escola Classe 38 do P Norte, na Ceilândia, que vacina a população contra a covid-19, a influenza e o sarampo.

A vacinação nas escolas começou no dia 19 de março, mas acabou sendo descontinuada. O governo distrital promete manter a alternativa até junho. Quem deseja se imunizar também pode procurar um dos pontos de vacinação espalhados pela cidade. O DF tem cerca de 268 mil crianças com idade entre 5 e 11 anos aptas a serem imunizadas contra a covid-19. Dessas, cerca de 170 mil já tomaram ao menos uma dose.

Combate à dengue

A Secretaria de Saúde do DF informou ainda que o Corpo de Bombeiros Militar realiza, ao longo deste fim de semana, visitas domiciliares de inspeção e tratamento no âmbito do combate à dengue. A ação ocorre nas quadras 28 e 30 do Guará.

No boletim epidemiológico mais recente, divulgado pela pasta na semana passada, de janeiro até o início de maio, a capital do país registrou 33,6 mil casos de dengue. A quantidade é 170% superior ao registrado no mesmo período de 2019, quando foram notificados 12,4 mil casos, e 531% maior que o verificado no primeiro quadrimestre de 2021 (5,3 mil casos).