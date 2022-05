Rio: crianças, gestantes e puérperas recebem vacina contra gripe

Começa hoje (2) no Rio de Janeiro a vacinação contra a gripe para crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos, gestantes e puérperas - mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias. Esses grupos podem receber a imunização anual até sábado (7). Na próxima semana, será a vez dos trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários entre 50 e 59 anos. Haverá também repescagem para quem perdeu a data reservada ao seu grupo.

A campanha começou no dia 4 de abril para os idosos acima de 80 anos e já contemplou os grupos de residentes e trabalhadores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), trabalhadores da saúde com 60 anos ou mais ou de qualquer idade no local de trabalho, além dos idosos com 60 anos ou mais que puderam comparecer aos postos até o último sábado (30).

Nas próximas semanas, a vacinação segue para os grupos prioritários, obedecendo o escalonamento decrescente por idade, terminando em 3 de junho com as pessoas até 29 anos. Serão imunizadas pessoas com deficiência permanente (PcD), com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, população privada de liberdade, comunidades indígenas e grupos profissionais dos trabalhadores da educação, do sistema prisional, das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, portuários, transporte rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e caminhoneiros.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que não há necessidade de intervalo entre as vacinas contra covid-19 e gripe. A única exceção é o grupo das crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades, que devem aguardar um período de 14 dias entre os imunizantes.

Outra restrição é se a pessoa estiver com sintomas de covid-19. Nesse caso, a secretaria recomenda que procure uma unidade de saúde para fazer o teste e adie a vacinação contra a gripe até a recuperação clínica total. Quem estiver com covid-19 deve aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou do teste positivo para receber a vacina da gripe.

Covid-19

Continua hoje a aplicação da segunda dose de reforço (DR2) da vacina contra covid-19 nas pessoas com 70 anos ou mais. A partir de quarta-feira (4), podem comparecer para receber o reforço quem tem idade a partir de 65 anos.

A aplicação na faixa a partir dos 60 anos começa na quarta-feira da próxima semana, dia 11. Até o momento, foram aplicadas quase 160 mil DR2 na cidade, o que equivale a 41,1% da população a partir dos 80 anos, a primeira faixa contemplada com a quarta dose do imunizante.

Entre as crianças de 5 a 11 anos, 23% ainda não receberam a primeira dose. No caso dos adultos, 37% não retornaram para tomar a dose de reforço.