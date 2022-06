Capital paulista terá campanha de multivacinação neste final de semana

A capital paulista realizará neste final de semana uma campanha de multivacinação. Além das vacinas contra a gripe e a covid-19, estarão disponíveis os imunizantes tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

Hoje (4), estarão abertas as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h. No domingo (5), os parques Buenos Aires, Severo Gomes, da Independência, Ceret e da Juventude aplicarão as vacinas das 8h às 17h. A vacinação também ocorre das 8h às 16h na avenida Paulista, em uma tenda localizada no número 52.

As unidades disponibilizarão vacinas contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos, com primeiras, segundas e doses de reforço. Desde a última segunda-feira (30), o estado de São Paulo iniciou a aplicação da terceira dose de reforço (ou quinta dose) contra covid-19 para pessoas imunossuprimidas acima de 60 anos, conforme definições do Ministério da Saúde. O intervalo entre as doses deverá ser de quatro meses.

Os locais de aplicação podem ser encontrados no portal Busca Saúde, da prefeitura.