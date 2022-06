Dia D de vacinação: Rio de Janeiro aplica mais de 200 mil doses

Com a liberação da vacinação contra a gripe para todas as idades a partir dos 6 meses e o Dia D da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) aplicou ontem (4) mais de 200 mil doses de vacinas nos postos da cidade.

Foram ao todo usadas 139.369 doses da vacina contra a gripe e 65.098 doses contra a covid-19, incluindo a segunda dose de reforço para quem tem idade a partir de 50 anos, faixa autorizada a receber a imunização na cidade desde sexta-feira (3). Também receberam a vacina contra o sarampo 5.474 crianças de seis meses a 4 anos.

Segundo a SMS, todo os imunizantes continuam disponíveis nas mais de 230 unidades de Atenção Primária da cidade. A vacina da gripe será ofertada para toda a população até quando durar o estoque, informa a pasta.

O Ministério da Saúde prorrogou Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe e Sarampo para os grupos prioritários até o dia 24 de junho, com o objetivo de aumentar as coberturas vacinais para as duas doenças.