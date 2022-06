Hemorio lança campanha para incentivar doações de sangue

O Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado hoje (14) no Rio de Janeiro, com o início da campanha do Hemorio Ingresso Solidário, que vai até 30 de junho. A intenção é estimular a doação de sangue para reforçar os estoques no estado. A celebração se estende ao Junho Vermelho.

Segundo o diretor do Hemorio, Luiz Amorim, este é o mês mais importante para a doação de sangue no planeta. “Por isso, preparamos uma série de iniciativas para inspirar e incentivar a população a participar. Nossa campanha, assim como as anteriores, busca criar conexões com os doadores, mostrando que esse gesto é universal e une a todos por meio da solidariedade”, acrescentou.

Como forma de convocação internacional para a causa, o Monumento ao Cristo Redentor será iluminado na cor vermelha das 19h às 20h. Para ampliar a divulgação, o surfista Pedro Scooby foi convidado para ser embaixador oficial da campanha.

“É muito legal ter a chance de participar de uma iniciativa 'maneira' como essa. Doação de sangue é algo fundamental e pode fazer a diferença no momento em que alguém mais precisa. Eu, como profissional de esportes radicais, sei muito bem disso. Que os fãs e pessoas que acreditam no meu trabalho de alguma forma possam estar presentes, participando e compartilhando essa campanha. Vai ser irado” afirmou.

Quem comparecer ao Hemorio, hoje, dia da abertura da campanha, poderá receber um dos 100 vouchers de R$ 30 que estarão disponíveis, uma parceria do instituto com a rede de cinema Kinoplex e a Ingresso.com. Além disso, durante o período da campanha, as pessoas que forem ao Hemorio para doar sangue, inclusive os que não conseguirem por razões de saúde, também poderão levar um acompanhante aos cinemas Kinoplex gratuitamente.

“Todos que forem ao Hemorio doar sangue, no mês de junho, receberão um comprovante com direito a um ingresso 2x1 Kinoplex, que concederá gratuidade ao acompanhante na compra de um ingresso tipo inteira, exclusivamente nas bilheterias do cinema, em todo o Rio de Janeiro”, informou.

A campanha lança ainda o aplicativo Hemorio+, que segundo o hemocentro facilitará o processo de doação em todo o estado. Vai ser possível obter dados importantes como informações aos doadores sobre os requisitos necessários, acompanhamento dos prazos e tipo sanguíneo. O app já está disponível para os sistemas iOS e Android.

Para facilitar também o deslocamento dos doadores até o Hemorio, em outra parceria, dessa vez com a empresa de transporte 99, serão oferecidos descontos de até R$ 30 em corridas de ida e volta para doar sangue. Já o MetrôRio, disponibilizou 500 passagens para todos que comparecerem ao instituto. Os cartões unitários de embarque poderão ser retirados, por ordem de chegada, ao iniciar os procedimentos para doação.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) entrou na ação com a campanha Cedae Sangue Bom. Amanhã, funcionários da empresa irão até a sede do Hemorio para doar sangue. “Esta é a terceira campanha que a Cedae realiza em apoio ao Hemorio. Na última, em 2018, foram coletadas 71 bolsas de sangue”, completou, destacando que a companhia também vai distribuir cerca de 250 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, produzidas nos viveiros mantidos pelo programa socioambiental Replantando Vida.

Metas

Segundo o Hemorio, os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS), indicam que para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doem regularmente e o Brasil tem hoje 1,8% de doadores. “A doação é fundamental para garantir suporte às principais emergências, maternidades e unidades de saúde doeEstado do Rio”, alertou.

É necessário ter entre 16 e 69 anos para doar sangue, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Somente com autorização dos pais ou responsáveis legais é que os jovens de 16 e 17 anos podem fazer a doação. Além disso, devem apresentar um documento de identidade do responsável. O doador não precisa estar em jejum, deve apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Quem fizer tatuagem e ou colocação de piercing só pode doar após seis meses. “Lembrando que a perfuração na região oral ou genital ainda segue como impeditivo para doações enquanto houver uso da peça".

O doador também não pode ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar exposto a doenças transmissíveis pelo sangue como sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas. Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. “Quem foi infectado pela covid-19 pode doar após dez dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias, sendo 48h em caso da Coronavac”, informou.

Quem precisar de mais informações, pode consultar as redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.