Rio amplia segunda dose de reforço para pessoas com 50 anos ou mais

Pessoas com 50 anos ou mais poderão receber a segunda dose de reforço contra a covid-19 a partir de amanhã (3) na cidade do Rio de Janeiro, anunciou hoje (2) a Secretaria Municipal de Saúde.

Para receber a vacina, será necessário respeitar um intervalo de ao menos quatro meses em relação à primeira dose de reforço.

Também podem tomar a vacina contra a covid-19, no município do Rio de Janeiro, pessoas com cinco anos ou mais que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose das vacinas. A primeira dose de reforço pode ser aplicada em adolescentes com ao menos 12 anos, adultos e idosos, e a segunda dose de reforço já estava disponível para pessoas com 60 anos ou mais.

Em entrevista coletiva realizada hoje, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez um apelo para que a população se vacine e para que usem máscaras as pessoas com sintomas gripais, estudantes das redes pública e privada e pessoas do grupo de risco.

O município registrou 5 mil novos casos da doença na semana passada, e, a cada 100 testes em pessoas com sintomas gripais, 20 confirmam a presença do SARS-CoV-2. Apesar disso, a prefeitura decidiu não impor medidas restritivas.