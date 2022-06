Rio mostra tendência de aumento de indicadores precoces de covid-19

O Panorama Covid-19, divulgado hoje (17) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra cenário com tendência de crescimento dos indicadores precoces da covid-19, mas com busca de leitos ainda em patamares baixos. A análise reflete os dados registrados na semana de 6 a 12 de junho.



De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, o cenário epidemiológico da covid-19 no estado continua apresentando tendência de aumento. “Por isso, reforçamos o alerta para que as pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal primário (primeira e segunda doses) e aquelas que já estão em tempo de tomar as doses de reforço que procurem um posto de saúde o quanto antes para receber a imunização. As vacinas são seguras e são a forma mais eficaz que temos para evitar casos graves e óbitos pela covid-19”, afirmou.



Segundo a SES, os atendimentos a casos de síndrome gripal nas unidades de pronto atendimento da rede estadual (UPAs) aumentaram 16% em relação à semana anterior. Na semana de 29 de maio a 5 de junho, a média diária foi de 489 atendimentos, sendo 256 pediátricos. Já entre os dias 6 e 12 de junho, a média diária ficou em 568 atendimentos, dos quais 261 foram pediátricos.



A secretaria informa ainda que a taxa de positividade de antígeno continua em tendência de crescimento. “Na última semana, foram realizados em média 11.500 testes por dia, sendo a positividade de 30%. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média 900 exames por dia, com positividade de 28%. Na semana de 29 de maio a 5 de junho, a positividade dos testes de antígeno estava em 28% e a dos exames de RT-PCR, em 23%”.



As solicitações de leitos para covid-19 apresentaram discreto aumento em relação à semana anterior, com média diária de 13 para UTI e de 14 para enfermaria. Na semana de 29 de maio a 5 de junho, foram 13 solicitações para UTI e 12 para enfermaria. O mesmo padrão pode ser observado no número de pessoas aguardando leito. A média diária de procura é de 22 leitos de UTI e 22 de ra enfermaria.



A população pode obter mais informações no Painel de Monitoramento da Covid-19. https://painel.saude.rj.gov.