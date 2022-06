SOS de Ponta leva capacitação a profissional de saúde da Região Norte

O Ministério da Saúde anunciou hoje (6) a primeira etapa da Ação Estratégica SOS de Ponta, por meio da qual oferece 1.514 vagas para capacitação de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas da Região Norte. A ação tem foco na abordagem ao paciente em situação de urgência ou emergência.

De acordo com a pasta, os cursos serão oferecidos tanto na modalidade presencial como a distância. As capacitações serão implementadas por eixos. O primeiro deles contém seis cursos básicos: Suporte Básico de Vida; Suporte Avançado de Vida Cardiovascular; Suporte Avançado de Vida em Pediatria; Suporte Pré-Hospitalar no Trauma; Suporte Avançado de Vida no Trauma; e Ventilação Mecânica.

“É o primeiro edital desta iniciativa para vencer os desafios logísticos. Isso significa levar certificação de competência para a Região Norte, que é de logística complexa. Vamos privilegiar municípios fora de região metropolitana, porque é exatamente onde existe maior dificuldade de o mercado chegar com esses treinamentos para os profissionais de saúde”, disse o diretor de Gestão do Trabalho em Saúde, Vinícius Azevedo, durante a cerimônia de lançamento do Eixo 1 da ação estratégica.

A expectativa do governo é de, ao longo do programa, capacitar cerca de 10 mil profissionais da saúde para fortalecer a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) no atendimento a pacientes.