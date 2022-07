Covid-19: Brasil registra 56 mortes e 21,9 mil novos casos

Segundo o boletim epidemiológico publicado neste domingo (9) pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 21.963 novos casos de covid-19 em 24 horas. O total de casos soma 32.896.464.

O documento informa que houve 56 óbitos no período. O número total de mortes em decorrência da doença é de 673.610. Existem 3.233 óbitos por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em investigação.

O boletim também mostra que a taxa de casos ativos teve leve queda, enquanto a taxa de recuperação teve pequena alta. No momento, 94.8%% do total de infectados são considerados livres de sintomas. O total de casos ativos e em acompanhamento é de 1.041.788.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (171.569), Rio de Janeiro (74.288), Minas Gerais (62.347), Paraná (44.030) e Rio Grande do Sul (40.184). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (2.007), Amapá (2.141), Roraima (2.153) , Tocantins (4,169) e Sergipe (6.370).

Vacinação

O vacinômetro do Ministério da Saúde aponta que, até o momento, 454.264.544 doses de vacinas contra covid-19 foram aplicadas no país. Destas, 177,5 milhões como primeira dose, 158 milhões como segunda e 4,9 milhões como dose única. A dose de reforço já foi aplicada em 96,9 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em 12,3 milhões. O painél registra ainda 4,3 milhões de doses como "adicionais".