Covid-19: Rio aplica 2ª dose de reforço em pessoas com 18 anos ou mais

A Prefeitura do Rio começou a aplicar a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais. De acordo com a prefeitura, o intervalo entre as doses de reforço deve ser de, pelo menos, 4 meses.

A ampliação da faixa de idade para a segunda dose ocorre no momento em que 70 mil doses da vacina AstraZeneca estão com dada de vencimento para a próxima terça-feira (2), no Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS), essas doses podem ser utilizadas até o fim do prazo. “Levando-se em conta o volume de pessoas vacinadas por dia na cidade, a expectativa é de que, pelo menos, a maior parte desse estoque seja consumido dentro do limite do prazo, evitando ou reduzindo as perdas”, disse.

A secretaria acrescentou que estendeu a faixa etária da segunda dose de reforço após receber, na manhã desta quinta-feira (28), ofício da Secretaria de Estado de Saúde recomendando a aplicação.

A SMS informou ainda que “para ser vacinado, basta apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de vacinação das doses anteriores”. Os locais e horários dos postos de vacinação podem ser consultados em coronavirus.rio/vacina.

De acordo com a secretaria, quem está com sintomas gripais não deve receber o imunizante. Nesse caso, a orientação é procurar uma clínica da família ou centro municipal de saúde para realizar um teste de covid-19.

Segundo dados atualizados hoje às 11h, na cidade do Rio de Janeiro, das 3.853.737 pessoas que receberam as aplicações de reforço, 1.451.501 pessoas foram imunizadas com a segunda dose.

Aproximadamente 3,3 milhões de pessoas estão com doses da vacina contra covid-19 em atraso no município do Rio. “Desse total, cerca de 544 mil pessoas não completaram o esquema de vacinação primário, ou seja, ainda não receberam a segunda dose. Quanto à dose de reforço, aproximadamente 1,75 milhão de pessoas não receberam a primeira dose e 1 milhão, a segunda”, completou.

Cobertura no estado

A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro confirmou hoje (28) que encaminhou, nessa quinta-feira, aos 92 municípios do estado um ofício com a recomendação para a aplicação da segunda dose de reforço contra a covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais. Conforme a SES, podem ser utilizadas as vacinas da Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, de acordo com a disponibilidade do imunizante.

“A medida visa ampliar a cobertura vacinal da população do estado, tendo em vista a disponibilidade de doses para a vacinação de adultos e baixa procura pelos grupos até então liberados para receber a imunização”, informou a pasta.

A secretaria pede aos municípios que organizem a logística da vacinação nos seus territórios para evitar perdas de vacinas, principalmente nos casos de apresentação de frascos multidoses. “É recomendado ainda a centralização do atendimento ao usuário, preferencialmente com agendamento por telefone ou outro meio digital, além da divulgação prévia de datas, horários e locais de atendimento à população”, acrescentou.

Segundo dados da SES, até ontem mais de 44 milhões de doses das vacinas contra covid-19 foram distribuídas aos 92 municípios. Entre elas, 37.463.900 milhões foram registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) como aplicadas. “Desse total de aplicadas, 14.362.607 foram de primeiras doses, 12.913.630 de segunda dose, 7.298.025 da primeira dose de reforço e 2.153.259 da segunda dose de reforço. Também foram aplicadas 399.531 doses únicas da vacina Janssen”, informou.

