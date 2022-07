Prefeitura do Rio amplia calendário de vacinação contra a covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ampliou mais uma vez o calendário de vacinação contra a covid-19. A partir deste sábado (23), todas as pessoas com 30 anos de idade ou mais poderão receber a segunda dose de reforço da vacina. O intervalo é de 4 meses ou mais da aplicação da primeira dose de reforço.

Para ser vacinado, basta apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de vacinação. Desde quarta-feira (20) as pessoas com 35 anos de idade ou mais já podem se vacinar com a segunda dose de reforço.

Quem está com sintomas gripais não deve tomar o imunizante agora, mas a recomendação é procurar uma clínica da família ou centro municipal de saúde para realizar um teste de covid-19.

Trabalhadores da saúde com 18 anos de idade ou mais continuam com a indicação para a segunda dose de reforço, conforme calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Aos sábados, os postos de vacinação da prefeitura do Rio de Janeiro funcionam para vacinação das 8h às 12h.

A população pode obter mais detalhes sobre a imunização em no site da prefeitura.