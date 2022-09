São Paulo terá multivacinação no final de semana

Os moradores da cidade de São Paulo poderão se vacinar contra a covid-19, a poliomielite e outras doenças neste final de semana.

No sábado (24), todas as assistências médicas ambulatoriais (AMA/Unidade Básica de Saúde Integradas) estarão abertas para vacinação das 7h às 19h.

Já no domingo (25), a imunização será realizada em dois endereços da Avenida Paulista - uma tenda na altura do número 52 e em uma farmácia parceira, no número 995 - e em cinco parques da capital: Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Ceret e da Juventude. Os endereços na Avenida Paulista ficarão abertos entre 8h e 16h. Já nos parques, a vacinação ocorre entre das 8h às 17h. Na farmácia parceira, só será aplicada a vacina contra a covid-19.

A vacinação contra a poliomielite é voltada para crianças de 1 a 5 anos de idade. E a da covid-19 está disponível para crianças a partir dos 3 anos de idade, adolescentes e adultos.

Já a multivacinação será para crianças e adolescentes até 15 anos de idade. Nesta campanha estão sendo disponibilizados imunizantes como a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e influenza (vírus causador da gripe).

Informações sobre a vacinação e a lista dos postos da capital paulista podem ser encontradas no site Vacina Sampa.