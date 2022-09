Saúde promove ação de multivacinação em Brasília neste sábado

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação termina no próximo dia 30. Iniciada em , a campanha se encerraria no dia , mas foi prorrogada pelo ministério por causa do baixo índice de cobertura vacinal.

Neste (24), em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, promoverá ato de vacinação contra a poliomielite e outras doenças, a partir das 8h, no Parque da Cidade, no estacionamento em frente à administração do parque.

Em vídeo divulgado pelo ministério, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pede aos pais ou responsáveis que levem os filhos aos postos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde de todo o país. “São mais de 38 mil [salas] espalhadas pelo país. Vacinas contra a pólio e outras vacinas para crianças estão disponíveis”, disse o ministro.

Para a vacinação contra a poliomielite, o grupo-alvo são as mais de 14,3 milhões de crianças menores de 5 anos de idade, sendo que as crianças menores de 1 ano deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário. As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Até o momento, 35% das crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade foram imunizadas contra a poliomielite e cerca de 4 milhões de doses foram aplicadas desde o início da mobilização.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) alerta sobre a importância e o benefício da vacinação, para evitar a reintrodução do vírus da poliomielite, uma vez que o Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença em 1994.

De acordo com a pasta, a campanha também objetiva atualizar a caderneta vacinal dos menores de 15 anos contra diversas doenças. Atualmente, pouco mais de 2,8 milhões de pessoas foram vacinadas na Campanha Nacional de Multivacinação em crianças e adolescentes, com aplicação de 5,8 milhões de doses em todo o país.

A meta é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielite neste público, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e aumentar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Durante o evento de amanhã, em Brasília, estão previstas também ações de aferição de pressão, teste de diabetes, práticas integrativas e demais orientações para promover a prevenção e promoção da saúde à população.

Multivacinação

Para a campanha de multivacinação as vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes, as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As campanhas de vacinação vão coincidir com a imunização contra a Covid-19 em andamento. As vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade.

*Com informações do Ministério da Saúde