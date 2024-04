São Paulo começa a vacinação de 10 a 14 anos contra a dengue

A capital paulista começa nesta quinta-feira (4) a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A imunização começará nas unidades básicas de saúde de Itaquera, na zona leste paulistana, e Vila Jaraguá, na zona oeste. As duas regiões apresentam maior incidência da doença.

Segundo a prefeitura de São Paulo, a vacinação será iniciada com 8,3 mil doses recebidas de outros municípios que tiveram sobra do imunizante. A cidade aguarda receber um volume maior de doses do Ministério da Saúde.

Para se vacinar, é necessário apresentar um comprovante de endereço na unidade de saúde.

Está sendo distribuído nas escolas um comunicado aos pais e responsáveis com informações sobre a doença e destacando a necessidade da vacinação, assim como a segurança e eficácia da imunização.

Até o último dia 27 de março, a capital paulista registrou 89,1 mil casos de dengue, segundo balanço da Secretaria Municipal de Saúde.