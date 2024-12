Rio adota orientação do Ministério da Saúde no uso de vacina da covid

Idosos de 60 anos de idade e gestantes foram incluídos no público-alvo da vacina de rotina contra a covid-19 do Calendário Nacional de Imunização. A recomendação do Ministério da Saúde, adotada pelo estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) “tem como base a disponibilização de diferentes formulações de vacinas, adaptadas às necessidades de distintas faixas etárias e grupos especiais, com ênfase no uso racional e estratégico desses imunobiológicos”.

Com a nova orientação, os idosos devem tomar doses de reforço a cada 6 meses. No caso de gestantes, a recomendação é que se imunize a cada gravidez, independente da quantidade de doses que já tenham recebido.

Para atender o calendário, a SES distribuiu, nesta semana, 35 mil doses para os 92 municípios do estado aderirem à nova rotina.

“É importante reforçar a imunização para proteger quem mais precisa, e para garantir que os novos cidadãos do estado estejam seguros contra a covid”, disse a secretária de estado de Saúde, Cláudia Mello, em nota.

Conforme a secretaria, a vacina contra a covid-19, que será utilizada, tem composição derivada de uma linhagem ancestral do SARS-CoV-2. O imunizante será atualizado periodicamente para garantir a eficácia contra novas variantes.

A SES destacou ainda que não é a primeira vez que essa tecnologia de vacina é adotada. Anteriormente foi utilizada com a vacina SpikeVax, que ficou popularmente conhecida como XBB, em referência a última variante de alta circulação.

“Com a chegada dessa nova vacina na rotina do Calendário Nacional de Vacinação, a gente consegue sustentar a redução de casos graves e óbitos pela covid-19 no estado do Rio de Janeiro”, avaliou o subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, Mário Sérgio Ribeiro.

Cronograma

Além dos idosos com 60 anos, que devem receber uma dose de vacina a cada 6 meses, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas, e as gestantes, que precisam ser vacinadas em qualquer momento da gestação, e em cada gestação, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade já eram contempladas desde janeiro de 2024.

“Para os demais grupos prioritários com 5 anos ou mais de idade será considerada a vacinação especial contra a covid-19”, informou a pasta.

A SES recomenda ainda que os municípios “redobrem os esforços na divulgação dos imunizantes e realizem ações para garantir uma cobertura vacinal homogênea em todo o estado”.