Verme que causa meningite é encontrado em moluscos de 26 cidades do RJ

Moluscos terrestres infectados com o verme Angiostrongylus cantonensis, que pode causar meningite, foram encontrados em 26 municípios do Rio de Janeiro, por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com eles, os resultados demonstram que há risco de transmissão da doença.

O trabalho inédito foi realizado pelo Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, que é laboratório de referência do Ministério da Saúde para estudos sobre moluscos. Foram coletados 2600 animais, entre os anos de 2015 e 2019, em 46 municípios da Região Metropolitana e Centro Fluminense: 230 deles tinham o parasita, ou 9% .

“Os resultados indicam risco epidemiológico de transmissão de meningite eosinofílica, considerando a alta densidade de algumas espécies de moluscos e a ampla distribuição do verme causador do agravo. Conhecer a distribuição dos hospedeiros infectados é uma informação útil para a vigilância e pode contribuir para detectar, de forma mais rápida, os casos da doença nos serviços de saúde locais”, explica a chefe do laboratório Silvana Thiengo.

Os moluscos terrestres foram coletados manualmente em locais como terrenos baldios, parques e praças em todos os distritos dos municípios pesquisados. Das 14 espécies identificadas, seis apresentaram infecção pelo verme da meningite eosinofílica. A espécie Achatina fulica, popularmente conhecida como caramujo gigante africano, foi a mais frequente e com maior número de espécimes infectados.

Essa é a espécie mais associada aos casos de meningite, de acordo com a pesquisadora: "Como ele se reproduz muito, contribui para dispersar o parasito no ambiente e aumenta o risco de infecção humana em áreas urbanas, densamente povoadas”, observa Silvana.

Os pesquisadores conseguiram comprovar também uma infecção inédita, ao coletar pela primeira vez caracóis da espécie L. unilamellata com o verme. “Todas essas espécies de moluscos estão amplamente distribuídas e são comuns em áreas urbanas no Brasil, podendo ocorrer em abundância em pátios de residências, hortas, jardins e terrenos baldios, onde também são encontrados roedores urbanos que atuam como hospedeiros definitivos do verme”, complementa a chefe adjunta do Laboratório de Malacologia, Suzete Rodrigues Gomes.

Doença

O A. cantonensis tem os moluscos como hospedeiros intermediários, se instalando de maneira definitiva em roedores. A infecção humana ocorre por acidente, quando as pessoas comem os animais infectados ou o muco liberado por eles, com larvas.

Uma vez dentro do nosso organismo, o parasita pode causar inflamação nas meninges - as membranas que envolvem o sistema nervoso central, incluindo o cérebro e a medula espinhal. O sintoma mais comum da doença é a dor de cabeça, mas ela também pode provocar rigidez da nuca, febre, distúrbios visuais, enjoo, vômito e sensação de formigamento ou dormência. Na maioria dos casos, o paciente se cura espontaneamente, mas o quadro pode se agravar e até levar à morte.

Em abril de 2024, uma pessoa morreu por meningite eosinofílica na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e caramujos infectados foram encontrados onde ela vivia. Historicamente, cerca de 40 casos da doença já foram confirmados no Brasil, mas há mais de cem casos suspeitos relatados nos estados do Amapá, Espírito Santo, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Rio de Janeiro.

A prevenção depende principalmente de medidas de higiene e do controle da proliferação dos hospedeiros. Nunca se deve ingerir moluscos de origem desconhecida, principalmente crus ou malcozidos, e é preciso usar luvas sempre que for preciso manusear caramujos, caracóis ou lesmas, durante o cuidado de hortas e jardins, por exemplo.

Além disso, como esses animais vivem entre vegetais, é preciso higienizá-los antes do consumo, deixando de molho por 30 minutos em uma mistura de uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água, enxaguando, em seguida, com água corrente. Também é recomendado o extermínio do caramujo gigante africano, com água fervente, salmoura ou cloro. Depois, as conchas devem ser quebradas e enterradas ou jogadas no lixo.

Os pesquisadores também pedem que as prefeituras intensifiquem a coleta e análise dos moluscos, além de reforçar a limpeza urbana, para evitar a proliferação dos animais, e a educação em saúde, para que a população saiba como agir e não se exponha à infecção.