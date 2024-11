Trilha de Letras, da TV Brasil, recebe escritora Socorro Acioli

A escritora, jornalista e professora Socorro Acioli bate um papo descontraído com a apresentadora Eliana Alves Cruz no Trilha de Letras desta quarta-feira (6). Durante o programa inédito, que vai ao ar às 23h, na TV Brasil, a autora cearense fala sobre seu romance mais recente, Oração para Desaparecer (2023).

A trama do livro se desenrola a partir da história de uma mulher que perde a memória e decide reconstruir sua vida em outro lugar. A obra cria conexões entre a cidade de Almofala, em Portugal, e o distrito de Almofala, no interior do Ceará, um local onde uma igreja ficou soterrada por anos, até que os ventos a fizeram ressurgir após 45 anos.

O romance é o primeiro escrito após o estrondoso sucesso de A Cabeça do Santo, lançado em 2014. Em Oração para Desaparecer, Socorro Acioli segue a mesma linha do realismo mágico.

Ainda durante a entrevista exibida pela emissora pública, a convidada lembra o curso que fez com um dos principais nomes dessa escola literária, o colombiano Gabriel García Márquez, o Gabo, em Cuba. Socorro destaca também sua experiência como professora, que a fez descobrir novos talentos literários, como o escritor Stênio Gardel, autor de A Palavra que Resta.

Autora de mais de 20 livros publicados, Socorro Acioli é professora da Universidade de Fortaleza, onde coordena a especialização em Escrita e Criação. Em 2013, foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria infantil com Ela Tem Olhos de Céu. No ano seguinte, lançou A Cabeça do Santo, que ganhou edições em países como Inglaterra, Estados Unidos, França, México e Itália e foi escolhido como um dos 50 melhores livros para jovens da Biblioteca Pública de Nova York. Em 2023, estreou na poesia com Takimadalar, as Ilhas Invisíveis e publicou Oração para Desaparecer, seu segundo romance. Neste ano, o infantil Tudo que Existe É Palavra, lançado em 2024, foi destaque no Programa Educativo da Festa Literária Internacional de Paraty.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora do programa que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro.

A TV Brasil já produziu três temporadas do programa e recebeu mais de 200 convidados nacionais e estrangeiros. As duas primeiras temporadas foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira, por Katy Navarro, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A jornalista, escritora e roteirista Eliana Alves Cruz assume a quarta temporada, que também ganha uma versão na Rádio MEC.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.