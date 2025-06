Bienal do Livro de São Paulo anuncia data para edição de 2026

A edição de 2026 do maior evento literário da América Latina já tem data marcada. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (24), que a próxima edição será realizada no período de 4 a 13 de setembro do próximo ano no Pavilhão do Distrito Anhembi, na capital paulista.

Promovida pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, a Bienal do Livro de São Paulo é o principal palco do mercado editorial brasileiro e o terceiro maior evento do gênero no mundo, reunindo editoras, autores, agentes literários, profissionais do livro e leitores de todas as idades.

"A Bienal do Livro de São Paulo é mais do que um evento. É um movimento em prol da leitura, da cultura e do conhecimento. Em 2026, mais uma vez, abriremos espaço para o diálogo entre autores, leitores e profissionais do livro, reafirmando nosso compromisso com a valorização da leitura como ferramenta de transformação individual e coletiva", diz, em nota, a presidente da Câmara Brasileira do Livro, Sevani Matos.

No ano passado, o evento contou com a presença de 83 autores nacionais e 33 internacionais.