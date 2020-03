Fed age para garantir liquidez em fundos mútuos do mercado monetário

O Federal Reserve (Banco Central americano) lançou seu terceiro programa emergencial de crédito em dois dias para combater as consequências do novo coronavírus (Covid-19), este com o objetivo de manter funcionando a indústria de fundos mútuos do mercado monetário se investidores fizerem retiradas rápidas.

O Money Market Mutual Fund Liquidity Facility informou na quarta-feira (18) que fará empréstimos de até um ano para instituições financeiras que prometerem como garantia ativos de alta qualidade como Treasuries que compraram dos fundos mútuos do mercado monetário.

O Fed está na realidade encorajando os bancos a comprar ativos desses fundos mútuos, isolando os fundos de terem que vender ativos com desconto se ficarem sob pressão de pessoas ou empresas que querem retirar dinheiro.

Os fundos mútuos do mercado monetário têm o objetivo de servirem como lugares de baixo risco para que as pessoas e empresas mantenham dinheiro, e limitam seus investimentos em ativos como títulos governamentais e um de crédito corporativo de curto prazo conhecido com papel comercial.