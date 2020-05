Auxílio emergencial: Caixa faz balanço do atendimento nas agências

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, conta como foi o atendimento nas agências no primeiro dia de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial.

A Caixa Econômica Federal paga hoje (19) a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a beneficiários do programa Bolsa Família e a primeira parcela para cadastros recentemente aprovados de trabalhadores informais ou pessoas de baixa renda nascidos em janeiro.

Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas para receber o auxílio emergencial. O benefício é pago a trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos do cadastro social do governo e no Bolsa Família.

