A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina, apresentou o Plano Safra 2020/2021 nesta quarta-feira (17) no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, o secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio Marques, e o diretor do Departamento de Financiamento e Informação, Wilson Vas de Araújo, também participam do evento.

O Plano Safra 2020/2021 contará com R$ 236,3 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional, um aumento de R$ 13,5 bilhões em relação ao plano anterior.

Os pequenos produtores rurais terão R$ 33 bilhões para financiamento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com juros de 2,75% e 4% ao ano, para custeio e comercialização.

O Plano Safra é uma iniciativa do governo federal que orienta a destinação de recursos para a cadeia do agronegócio e viabiliza o financiamento e a securitização da atividade agrícola e comercialização da produção em todo o Brasil.

*Com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.