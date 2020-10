Diário Oficial publica medida que reduz adição de biodiesel ao diesel

Está publicada no Diário Oficial da União de hoje (8) a resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que autorizou a redução do percentual de mistura mínima obrigatória do biodiesel ao diesel comercializado no país, de 12% para 11%. A medida terá validade no período de 1º de novembro a 31 de dezembro deste ano.



O objetivo da redução temporária é garantir o abastecimento interno de diesel B (o diesel já misturado com biodiesel). Desde janeiro de 2008, todo o óleo diesel comercializado no país precisa ser misturado ao biodiesel. O percentual de adição de biodiesel ao diesel puro começou com 2% e foi crescendo até chegar a 12% em março deste ano.



O objetivo da mistura é reduzir a dependência do Brasil da importação de óleo diesel, que é um combustível fóssil produzido a partir do petróleo, além de ampliar o uso de fontes renováveis e reduzir a emissão de gases do efeito estufa.



O biodiesel é produzido a partir de gorduras animais e óleos vegetais. No Brasil, a soja é a principal matéria-prima do produto.