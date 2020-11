Vendas de motocicletas têm queda de 2,3% em outubro

A quantidade de motocicletas vendidas no mês de outubro no país totalizou 96.114 unidades, resultado 2,3% menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado, e 3,5% inferior a setembro de 2020. No acumulado do ano, as vendas totalizaram 726.973 motocicletas, 18,8% a menos em relação ao mesmo período de 2019. Os dados, divulgados hoje (12), são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

As exportações de motos totalizaram 2.330 unidades em outubro, 35,7% a menos que em setembro, e 26% abaixo do registrado no mesmo mês de 2019. No acumulado do ano, de janeiro a outubro, os embarques de motocicletas para o mercado externo somaram 25.983 unidades, uma redução de 19,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Produção

As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 90.880 motocicletas em outubro. O volume representa uma queda de 13,5% na comparação com setembro e de 16,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro a outubro, foram produzidas 784.421 motocicletas, retração de 17% na comparação com o mesmo período de 2019.