Sorteio de hoje da Mega-Sena deve pagar R$ 4 milhões

Se alguém acertar hoje (28) sozinho as seis dezenas do concurso 2.339 da Mega-Sena deve levar um prêmio de R$ 4 milhões. O sorteio será realizado, a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O concurso desta quinta-feira é o segundo da Mega-Semana de Verão, a primeira das oito mega-semanas do ano, quando é incluído um sorteio extra ao apostador. O primeiro ocorreu na terça-feira (26) e o terceiro será no sábado (30).

Se apenas um apostador ganhar o prêmio e aplicar na caderneta de poupança, receberá R$ 4.636,00 de rendimento no primeiro mês. O total seria suficiente para adquirir uma frota de 50 carros populares de R$ 40 mil cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, pelo portal Loterias CAIXA e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 4,50.