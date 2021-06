CGU e AGU recuperam R$ 86 milhões em acordo de leniência

A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) fecharam hoje (25/6) um acordo de leniência para devolução de R$ 86 milhões aos cofres públicos por ilícitos cometidos contra a Petrobras. O caso envolve as empresas Amec Foster Wheeler Energy Limited e Amec Foster Wheeler America Latina.

De acordo com os órgãos, os ilícitos referem-se a fatos antigos e ocorreram em um projeto firmado com a estatal antes das duas empresas serem compradas pelo John Wood Group, que cooperou efetivamente com as investigações.

Pelo acordo, além do ressarcimento, o grupo deverá aperfeiçoar seus mecanismos de governança e de compliance (adoção de mecanismos que garantam o cumprimento das normas para evitar riscos e dar mais segurança).

O acordo faz parte de uma resolução global de leniência, que também teve participação do Ministério Público Federal (MPF), o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido.