CNPq começa a pagar bolsas de Iniciação Científica Jr

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) disponibiliza, a partir de hoje (24), o pagamento dos 2.391 bolsistas contemplados com as bolsas de Iniciação Científica Jr previstas no programa Auxílio Brasil.

Essas bolsas, com vigência de um ano e valor de R$ 100, foram concedidas a estudantes que integram famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e que se destacam em competições acadêmicas e científicas, de abrangência nacional.

Os pagamentos são feitos por meio do Banco do Brasil. “Lembramos que o horário bancário deste dia (24) será reduzido, das 9h às 11h. Os pagamentos vão permanecer à disposição a partir do dia 27 de dezembro, segunda-feira”, informa o CNPq.