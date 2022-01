Caixa divulga informações sobre novos pagamentos de auxílios

A Caixa detalha na tarde de hoje (13) o pagamento do Auxílio Brasil para novos beneficiários, o pagamento do auxílio gás para as 5,4 milhões de famílias cadastradas e o pagamento de cotas adicionais para pais que são chefes de famílias monoparentais do auxílio emergencial. O presidente do banco, Pedro Guimarães, explicará como serão viabilizados os pagamentos e detalhará os calendários para cada um dos auxílios.

Crédito para pescadores terá impacto direto na pobreza, diz Caixa

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou ontem (12), em entrevista ao programa A Voz do Brasil, que acredita que as linhas de crédito liberadas para pesquenos pescadores terão impacto significativo na redução da pobreza em áreas litorâneas e em bacias hídrográficas em todo o Brasil.

Setor de serviços cresce 2,4% em novembro, após dois meses de queda

O setor de serviços cresceu 2,4% na passagem de outubro para novembro, após dois meses de taxas negativas, recuperando a perda acumulada de 2,2%.

Teto do seguro-desemprego sobe para R$ 2.106,08 após reajuste

Desde terça-feira (11), o trabalhador demitido sem justa causa está recebendo um valor maior de seguro-desemprego. A tabela das faixas salariais usadas para calcular o valor da parcela seguiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2021 e foi reajustada em 10,16%.

