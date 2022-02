Prazos de pagamento do IPVA são prorrogados em Petrópolis

Os donos de veículos com placa de Petrópolis terão mais tempo para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022. A resolução da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio com o novo calendário foi publicada na edição de hoje (22) do Diário Oficial.

De acordo com a secretaria, cerca de 60 mil donos de veículos serão beneficiados pela medida, que vai dar um alívio no orçamento dos moradores do município, devastado pelo temporal da última terça-feira (15). A pasta informou que não haverá incidência de juros e que o novo calendário vale para 0km, comprados até 31 de dezembro do ano passado, ou usados.

Com a extensão do prazo, o vencimento da segunda parcela que estava para fevereiro passou para o dia 15 de agosto e o da terceira, para 15 de setembro. A secretaria informou que as datas vão valer para todos os finais de placa.

O proprietário que teve perda total do veículo por causa da chuva terá direito à restituição de parte do IPVA pago. “Para isso, deverá informar o sinistro ao Detran, antes de abrir um processo na Secretaria de Fazenda solicitando a devolução”, informou o governo do estado.

ICMS

Em outra resolução, a Secretaria de Fazenda prorrogou para 1º de julho os prazos de cumprimento das obrigações de ICMS de contribuintes de Petrópolis, relativas ao período de 15 de fevereiro a 31 de maio de 2022. A comprovação do direito à prorrogação será feita por meio da indicação do número de inscrição estadual com endereço no município.

Água

A concessionária Águas do Imperador, responsável pelos serviços de saneamento em Petrópolis, informou que as sete Estações de Tratamento de Água (ETAs) do município estão operando normalmente, mas o abastecimento está em recuperação nas localidades de Parque São Vicente, Sargento Boening, Chácara Flora, Estrada da Saudade, Floresta e partes altas do Quitandinha. “No São Sebastião, equipes técnicas investigam um vazamento oculto que impede a distribuição de água na região, atingindo a parte baixa do Siméria também”, completou.

Ainda conforme a companhia, hoje foram disponibilizados 13 caminhões-pipa para o município. Os veículos estão reforçando o abastecimento de localidades, ajudando na lavagem de ruas e ajudando a desentupir bueiros.

A companhia garantiu que o controle de qualidade da água distribuída vem sendo feito diariamente e que foi intensificado na quarta-feira (16), quando aumentou os pontos de coleta e o número de análises realizadas. “Toda água distribuída atende rigorosamente aos padrões de qualidade e potabilidade”, assegurou.

Quem tiver alguma solicitação para a Águas do Imperador, pode se dirigir à loja comercial, na Rua Irmãos D’Angelo, 52, Centro, que funciona das 9h às 17h. Em caso de dúvida, pode entrar em contato por um dos canais de relacionamento da companhia: WhatsApp (21) 972118064, internet, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo (disponível no site e no aplicativo) ou pelo 0800 742 0422. As ligações são gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância.