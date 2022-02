Três em quatro restaurantes tiveram afastamento por covid-19 ou gripe

Levantamento com 1,3 mil empresários do setor de bares e restaurantes indicou que 76% tiveram pelo menos um afastamento de trabalhador contaminado por covid-19 ou influenza.

A pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) foi realizada de 15 a 27 de janeiro e a pergunta aos estabelecimentos considerou a situação nos 30 dias anteriores. Em média, 24% da força de trabalho foi afastada por causa do novo coronavírus.

Apesar dos afastamentos, a associação aponta que, pela primeira vez desde o início da pandemia, há mais estabelecimento com lucro do que com prejuízo. Enquanto 34% disseram ter tido lucro, 31% apontaram prejuízo no período de um mês. Para 34%, as contas fecharam em equilíbrio. Em março de 2021, esse dado indicava que 82% dos empresários registravam prejuízo.

A Abrasel aponta ainda que o resultado de dezembro foi melhor do que no ano anterior. Para 66% dos empresários do setor, o faturamento foi maior neste mês do que no mesmo período de 2020. Em novembro, houve crescimento para 59% das empresas. No acumulado do ano, no entanto, 45% disseram ter ficado no prejuízo em 2021.

Os números da entidade indicam ainda alto endividamento. Empréstimos por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) foram requeridos por 51% das empresas, das quais 20% já têm pelo menos uma parcela em atraso.

“A alta da Selic, indexador do programa, fez com que os juros para quem tomou o empréstimo tivessem um aumento brutal”, aponta a Abrasel em nota.