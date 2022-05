Inflação da construção fica em 1,49% em maio, diz FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou inflação de 1,49% em maio deste ano. A taxa é maior do que a observada em abril (0,87%) e menor do que a de maio do ano passado, quando o índice registrou taxa de 1,80%.

Os dados foram divulgados hoje (26) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o INCC-M acumula taxas de inflação de 4,27% no ano e 11,20% em 12 meses.

A taxa do subíndice relativo a materiais, equipamentos e serviços passou de 1,24% em abril para 1,55% em maio. Já o subíndice referente à mão de obra subiu de 0,46% e, abril para 1,43% em maio.