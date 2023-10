Terminam hoje inscrições para Prêmio Tesouro Nacional

Termina nesta segunda-feira (16) o prazo para as inscrições para o 28º Prêmio Tesouro Nacional de Finanças Públicas. O concurso busca “expandir as fronteiras do conhecimento em finanças públicas” para promover a normalização de temas específicos por meio de pesquisas científicas.

As inscrições devem ser feitas pela internet.

“Em sua 28ª edição ininterrupta, o Prêmio Tesouro Nacional se consolida como referência não só pela quantidade e qualidade dos trabalhos apresentados, mas também pelo impacto e repercussão provocados na Administração Pública, no meio universitário e na área de finanças públicas em geral”, destacou a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

A edição 2023 premiará as melhores submissões nas categorias Artigos e Soluções em Gestão Fiscal. O concurso é promovido pela STN com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), e patrocinado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Na categoria Artigos, poderão concorrer apenas pessoas físicas com produções individuais ou coletivas na área de finanças públicas, com base nos temas propostos. Os autores dos três melhores trabalhos serão premiados com R$ 25 mil, R$ 12,5 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.

A categoria Soluções tem como objetivo identificar, reconhecer e valorizar soluções em gestão fiscal bem-sucedidas, aplicadas em governos, privilegiando impacto, inovação e tecnologia. Os autores das três melhores soluções serão premiados com R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Nesta segunda categoria, pode participar qualquer pessoa física representante de pessoa jurídica de direito público que planeje e/ou execute orçamento próprio ou de ente federado. Todos podem concorrer ao desafio e propor soluções dentro de suas áreas de atuação, sendo ainda permitida a inscrição individual ou em grupo.

O regulamento e as informações sobre o 28° Prêmio Tesouro Nacional estão disponíveis no site do Tesouro Nacional.

A divulgação do resultado está prevista para 28 de novembro e a premiação em 12 de dezembro.