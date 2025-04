Supermercados paulistas faturaram R$ 328 bilhões em 2024

Setor responde por 9,7% do Produto Interno Bruto do estado

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) anunciou nesta segunda-feira (28) que o setor faturou de R$ 328 bilhões em 2024, um crescimento de 3% comparada ao ano anterior.

Para a associação, cujo setor responde por 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB,soma dos bens e serviços produzidos no estado) de São Paulo, as razões para a melhora no cenário foram “a retomada da atividade econômica, a reorganização do consumo das famílias e uma expansão significativa no número de estabelecimentos e na geração de empregos”.

Em 2024, foram abertos 4.023 novos estabelecimentos do setor, enquanto 1.355 foram fechados, deixando um saldo positivo de 2.668 novos pontos de comércio. Somente em São Paulo, existem aproximadamente 27 mil supermercados.

A capital São Paulo, Guarulhos e Campinas foram os municípios com maior número de lojas abertas. São Paulo e Campinas também estão na lista da maior quantidade de empreendimentos fechados, juntamente com Osasco.

Empregos

A Apas informou ainda que em 2024 foram criadas no setor cerca de 22 mil vagas de trabalho, sendo que 75% foram ocupadas por mulheres. Atualmente, o segmento supermercadista conta com 690 mil pessoas trabalhando no estado, mas tem ainda 34 mil vagas disponíveis.

Para o segundo semestre, a entidade aponta para uma conjuntura mais desafiadora. Os motivos, segundo a Apas, são os impactos climáticos, instabilidades geopolíticas e a desaceleração de economias globais como a China e Estados Unidos.