Estão abertas pré-inscrições para Escola Sesc de Ensino Médio

Estudantes de todo país que quiserem cursar o ensino médio na Escola Sesc de Ensino Médio, em 2022, podem fazer suas pré-inscrições pelo site www.escolasesc.com.br até as 18h do dia 26. Serão 90 vagas, sendo 52 para regime residencial, destinadas a jovens de todas as unidades da Federação, e 38 para o regime externo, exclusivas para o Rio de Janeiro, onde a instituição está sediada.

Nos dois regimes, as aulas são em horário integral. Todo o processo seletivo será remoto, gratuito e sem taxa de inscrição.

O processo seletivo é aberto a estudantes de escolas públicas e privadas e é feito por sorteio. A escolha por sorteio é feita “para garantir equidade dos nossos alunos, que é muito importante no periodo da pandemia”, disse responsável pelo processo seletivo no Rio de Janeiro e nas regionais do Serviço Social do Comércio (Sesc), a psicóloga Alessandra Ramos.

“No nosso site, tem um resumo do edital, com as fases do processo, com as datas importantes, para que o candidato possa saber como participar e se inscrever com mais tranquilidade, com todas as informações”, disse.

A fase de confirmação terá início no dia 31 deste mês com o envio de foto, comprovante de residência, certidão de nascimento ou carteira de identidade. Após a validação desses documentos, vem a fase de sorteio. Participam dessa etapa todos os candidatos validados e que comprovaram o critério de idade. Os estudantes devem, obrigatoriamente, ter concluído ou estar cursando o 9º ano do ensino fundamental e ter nascido entre 1º de janeiro de 2006 e 31 de dezembro de 2008. O sorteio está programado para 14 de agosto. O resultado será divulgado no dia 8 de dezembro.

Os jovens selecionados terão bolsa de estudo integral com validade para os três anos do ensino médio, com cobertura das despesas relativas a instrução, livros didáticos e alimentação. Desde o início da pandemia do novo coronavirus, no ano passado, as aulas são dadas no formato online e os estudantes permanecem em suas residências com apoio dos professores para todas as atividades, a partir de uma plataforma virtual de aprendizagem, além de um fórum onde podem interagir e trocar ideias.

A Escola Sesc de Ensino Médio é uma instituição modelo que integra o Polo Educacional Sesc e que tem por missão oferecer uma educação integral e gratuita para uma comunidade de alunos de todo país e é membro das Escolas Associadas da Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (Unesco). Inaugurada em 2008, a intituiçõa atende aproximadamente 500 jovens.