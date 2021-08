Mais de 1,6 milhão de estudantes fazem neste domingo provas do Encceja

Neste domingo (29), mais de 1,6 milhão de estudantes deverão fazer as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020. A participação é voluntária e gratuita, para quem não faltou à última edição, e destina-se a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.



Nesta edição, ainda referente a 2020, a maioria dos inscritos – 1.328.608 – fará provas para certificação do ensino médio.



Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inpe), responsável pelo Encceja, para o ensino fundamental, há 301.438 inscritos.

O exame será realizado em 662 cidades, nas 27 unidades da federação.

Horários

O Encceja terá provas em dois turnos. De manhã, os portões ficarão abertos das 8h às 8h45 e, de tarde, das 14h30 às 15h15. Já as provas serão aplicadas das 9h às 13h e das 15h30 às 20h30.



Recomenda-se aos estudantes chegar com antecedência ao local de prova e ir diretamente para a sala de aula, para evitar aglomeração na entrada e nos corredores.

Orientações

Para fazer o exame, os inscritos devem levar documento de identificação original com foto, além de caneta de tinta preta, fabricada em material transparente. O cartão de confirmação não é obrigatório, mas deve ser levado para facilitar a localização.



Antes do início das provas, os fiscais terão que vistoriar objetos e itens de higiene dos candidatos.



Por causa da pandemia de covid-19, é obrigatório o uso de máscaras que cubram o nariz e a boca. O Inep recomenda que os estudantes levem máscaras extras para que possam trocá-las, quando necessário.



Apesar dos locais de prova disponibilizarem álcool para a higienização das mãos, aqueles que quiserem podem levar seu próprio recipiente com álcool em gel. Durante o exame, é permitido usar luvas transparentes ou semitransparentes.



Os estudantes inscritos para as provas do Encceja 2020 podem também levar sua própria garrafa com água.

Composição das provas

Os inscritos no exame para o ensino fundamental farão, no turno matutino, prova com 30 questões distribuídas por ciências naturais e matemática. No turno vespertino, está prevista a redação, além de 30 questões de língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, história e geografia.



De manhã, os estudantes inscritos para o exame do ensino médio responderão a 30 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias. À tarde, eles vão fazer a redação e responder a 30 questões de linguagens e códigos e suas tecnologias e de ciências humanas e suas tecnologias.



O Inep ainda não informou a data em que será divulgado o resultado do Encceja 2020.



Para ser aprovado no exame, o participante precisa tirar 100 pontos nas provas objetivas e média mínima de 5 pontos na redação, que vai de 0 a 10. Para cálculo da nota do exame, é usada a Teoria de Resposta ao Item (TRI).



Quem não for aprovado em todas as provas, mas conseguir a pontuação necessária em uma ou mais áreas poderá solicitar a declaração de proficiência, documento que retira a necessidade de fazer a disciplina novamente no Encceja 2021.