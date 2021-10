Rede estadual de ensino do Rio retoma aulas 100% presencial na segunda

Cerca de 725 mil alunos da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro retornarão às aulas 100% presenciais na próxima segunda-feira, (25). A decisão pelo fim do ensino híbrido (presencial e remoto) foi tomada hoje (20), a partir da confirmação de que a maioria dos profissionais de educação está com o esquema vacinal completo, bem como o grande número de crianças e adolescentes vacinadas contra a covid-19. A secretaria estadual de educação também cita a queda de casos e de óbitos pela doença nos 92 municípios fluminenses.

“Mais de 95% dos funcionários dos colégios tomaram a primeira dose e mais de 85% já receberam a segunda ou a dose única. Vale destacar que a Secretaria de Estado de Saúde já está imunizando jovens de 12 a 17 anos, faixa etária dos alunos da rede estadual”.

Para o governador Cláudio Castro, a volta às aulas significa um "importante marco" no retorno às atividades: “o retorno dos estudantes às salas de aula é motivo de comemoração para a comunidade escolar, que poderá voltar a cumprir um planejamento integral e consistente de ensino. Este momento representa um importante marco na superação da pandemia, graças ao alcance de mais de 85% dos profissionais da rede estadual completamente imunizados”.

Retorno seguro

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que atua para proporcionar um retorno seguro a todos os alunos e servidores, seguindo os atuais protocolos sanitários, incluindo a constante sanitização das escolas e as regulamentações expedidas tanto pelo governo do estadual como pelos municipais. “Os alunos e professores continuam recebendo máscaras e o seu uso segue obrigatório em todas as unidades escolares da rede estadual de ensino”.

Em nota, o secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, reforçou a importância da medida. “Há tempos estamos trabalhando por este momento. Acreditamos em um retorno seguro e produtivo, com bom aproveitamento das aulas e respeito aos protocolos sanitários. Estamos falando do futuro dos nossos filhos e do nosso estado. O ensino presencial é fundamental para o convívio e formação dos nossos alunos”.

A nota diz ainda que “a secretaria está preparada para enfrentar o desafio de reverter o avanço da evasão escolar, agravada pela pandemia, recuperando e superando as dificuldades causadas na aprendizagem dos alunos da rede estadual de ensino”.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-08/rede-estadual-do-rio-de-janeiro-retoma-aulas-presenciais