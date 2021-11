Distribuição das provas impressas do Enem foi concluída, diz ministro

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, informou há pouco que todas as provas impressas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram entregues nos locais de aplicação. Segundo o ministro, a distribuição começou às 8h e o processo de entrega foi concluído em 3 horas pelos Correios. O procedimento contou com apoio de forças de segurança coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os portões foram abertos às 12h e serão fechados às 13h. A prova começará às 13h30. Cerca de 3,1 milhões de candidatos devem fazer o exame em mais 1,7 mil municípios.

Neste domingo, serão aplicadas questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além da redação, nas modalidades impressa e digital. Tanto as provas quanto o tema da redação serão iguais nas duas versões.

Acompanhe a cobertura da Agência Brasil sobre o Enem 2021: