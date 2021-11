Evento da USP explica a carreira de cientista para meninas

Meninas interessadas em seguir carreiras profissionais relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática, podem conhecer mais dessas áreas no evento Vai ter Menina na Ciência, que vai promover diversas atividades em dois sábados, nos dias 27 de novembro e no dia 4 de dezembro. O evento pretende incentivar as garotas de 13 e 14 anos a conhecer mais sobre as áreas das ciências.

Podem participar alunas do 8º ou 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, que devem fazer a inscrição até 25 de novembro ou até o preenchimento das vagas. As Inscrições podem ser feitas pela internet.

O evento é totalmente gratuito e contará com diversas atividades, além de palestras e a realização de atividades on-line, de forma que as estudantes poderão conhecer um pouco do cotidiano de uma cientista. A participação será por meio de plataformas de videoconferência e quem estiver inscrito receberá o link para assistir às transmissões. O evento também contará com tradução simultânea em Libras.

O Vai ter Menina na Ciência é realizado pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação da USP, com coordenação das professoras Káthia Honório, Rosana Vargas e Rosely Imbernon.

Veja a programação de atividades:

Sábado, 27 de novembro

9h às 10h – Abertura

10h às 11h – Palestra de Abertura

11h às 12h – Produtos Naturais

14h às 15h – Matemática

15h às 16h – Farmacologia e Envelhecimento

Sábado, 4 de dezembro

9h às 10h – Biologia

10h às 11h – Ciências Ambientais/Oceanografia

11h às 12h – Computação

14h às 15h – Ciências da Terra

15h às 16h – Química

16h às 16h30 – Encerramento