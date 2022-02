Fapesp reajusta em 15% o valor de todas as bolsas no país

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) anunciou que irá reajustar em 15%, a partir de 1º de março, o valor de todas as bolsas concedidas a estudantes de graduação e pós-graduação no país. O aumento também será dado às bolsas de Jovem Pesquisador em Centros Emergentes, de treinamento técnico, aperfeiçoamento pedagógico e de participação em cursos e estágios.

O valor da bolsa para iniciação científica passará de R$ 695,70 para R$ 800,06; mestrado 1 e doutorado direto 1, de R$ 2.043 para 2.349,45; mestrado 2 e doutorado direto 2, de R$ 2.168,70 para R$ 2.494,01; doutorado 1 e doutorado direto 3, de R$ 3.010,80 para R$ 3.462,42; doutorado 2 e doutorado direto 4, de R$ 3.726,30 para R$ 4.285,25; e pós doutorado, de R$ 7.373,10 para R$ 8.479,07.

A tabela completa, com os novos valores para todos os tipos de bolsa, podem ser vistos aqui.