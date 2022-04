Implementação do novo ensino médio é desafio para 2023, diz ministro

A recuperação das aprendizagens em todos os níveis é o maior desafio da educação brasileira para 2023, informou hoje (28) o ministro da Educação, Victor Godoy, durante entrevista ao programa A Voz do Brasil.

Segundo Godoy, o impacto da pandemia na formação dos brasileiros deverá guiar os esforços do governo federal no próximo ano. “O Brasil, infelizmente, demorou muito para reabrir as escolas. Isso provocou um impacto que a gente já começou a medir e que vai trazer esse desafio de recuperar nossos estudantes”, afirmou.

Outro grande desafio do governo é a implementação do novo ensino médio, que será iniciada ainda neste ano. “Houve todo um preparo para essa implementação. Já foram investidos mais de R$ 2 bilhões nessa mudança. Até o momento, não prevemos nenhuma alteração no cronograma”. Uma das mudanças trazidas pelo novo modelo será o aumento da carga horária, além de itinerários diferentes de acordo com as afinidades do estudante. A implementação deverá ser concluída até 2024.

O ministro da Educação também falou sobre a modernização das escolas brasileiras e sobre a meta, em conjunto com o Ministério das Comunicações, de conectar à internet 100% das escolas até o final de 2022.

Novos canais

Sobre o lançamento dos dois novos canais públicos de conteúdo - o Canal Educação e o Canal Libras -, Godoy disse que a iniciativa atende aos interesses da população e supre necessidades de acessibilidade, protagonismo e inclusão.

“Completamos neste mês 20 anos da Lei de Libras. A nossa ideia é, justamente, que a gente tenha conteúdos preparados para a comunidade surda pela comunidade surda”, disse.

O ministro falou ainda que a população surda é de cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil.

Capacitação

Para o Canal Educação, Victor Godoy explicou que existem diversos conteúdos específicos para gestores, professores e estudantes que servirão como apoio complementar ao conteúdo das salas de aula e que também terão caráter de capacitação profissional. O conteúdo do Canal Educação será veiculado em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), pela TV Brasil e pela TV Brasil 2. “Em breve o Canal Educação também será disponibilizado nas TVs por assinatura”, complementou.

*Matéria atualizada às 20h25 para acréscimo de conteúdo.