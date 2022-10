Abertas as inscrições para a chamada escolar anual no Distrito Federal

Estudantes que não estão matriculados em uma escola da rede pública de ensino do Distrito Federal podem se inscrever, a partir de hoje (4) para concorrer a uma vaga no ano letivo de 2023. As inscrições vão até o dia 31 de outubro.

As inscrições da Chamada Escolar para matrícula obrigatória poderão ser realizadas pela internet ou pelo telefone 156. As vagas são para o ensino regular, que engloba educação infantil e ensino fundamental e médio, nas unidades escolares do Distrito Federal.

“As inscrições para os alunos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtornos Funcionais Específicos (TFE’s) serão realizadas no mesmo período. No entanto, estas inscrições deverão ser realizadas presencialmente na Unidade de Planejamento (Uniplat) da Coordenação Regional de Ensino de preferência do responsável pelo estudante”, destaca a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

Inscrições

Ao fazer o cadastro online, os candidatos precisarão inserir os dados pessoais como o CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe ou do responsável, CEP da residência ou trabalho da mãe, do pai ou responsável legal, endereço residencial ou de trabalho correspondente ao CEP informado; além do período, ano e série pretendido pelo candidato em 2023 e o número de telefone e e-mail.

Caso o estudante não tenha CPF, a inscrição deve ser feita pelo telefone 156. A informação do CEP possibilitará o direcionamento a uma vaga para o estudante, conforme disponibilidade nas unidades escolares mais próxima. Portanto, o estudante não pode escolher a escola no momento da inscrição.

“É importante que os responsáveis fiquem atentos para finalizarem as inscrições. Ao concluir a digitação das informações solicitadas, clique em gravar. Pois o cadastro será finalizado somente se os dados informados estiverem completos e corretos", ressalta a SEEDF.

Resultado

O resultado das inscrições das vagas está previsto para ser divulgado no site da Secretaria de Educação em 20 de dezembro, a partir das 18h. O estudante, pai ou responsável deve comparecer à escola na qual foi contemplado, levando os documentos necessários para confirmar a matrícula. Já o período de efetivação de matrícula está previsto para ocorrer entre 3 e 10 de janeiro de 2023.