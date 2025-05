Termina nesta sexta-feira prazo de inscrição para o Encceja 2025

Termina nesta sexta-feira (2) o prazo de inscrição para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025.

As provas destinadas a quem busca certificação do ensino fundamental e médio serão aplicadas em 3 de agosto, em todos os estados e no Distrito Federal.

Para participar, é necessário ter 15 anos completos no dia de realização das provas e não ter concluído o ensino fundamental.

Para a certificação do ensino médio, é necessário ter 18 anos completos e não ter concluído a última etapa da Educação Básica.

As inscrições devem ser realizadas online na Página do Participante após informar CPF e data de nascimento. Também é necessário cadastrar endereço de e-mail único e válido e um número de telefone fixo ou celular válido, além de indicar a Unidade da Federação e o município onde deseja realizar a prova.

No processo de inscrição é preciso ainda indicar a instituição certificadora, secretaria estadual de educação ou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia para o qual deseja solicitar o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio.

Para finalizar, o participante deverá preencher corretamente o questionário socioeconômico.

As solicitações de atendimento especializado também encerram hoje, e as de tratamento pelo nome social estarão abertas até 5 de maio.

A partir deste ano, além dos atendimentos especializados disponibilizados nos anos anteriores, passou a ser possível a identificação de participantes com diabetes na inscrição.

As provas são aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no mesmo dia, com duração de quatro horas pela manhã e cinco horas à tarde. Os exames são divididos em quatro áreas do conhecimento:

Para o ensino fundamental:

Ciências Naturais;

matemática;

língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação;

história e geografia.

Para o ensino médio:

Ciências da natureza e suas tecnologias;

matemática e suas tecnologias; linguagens,

códigos e suas tecnologias e redação;

ciências humanas e suas tecnologias.

O exame também pode ser usado para certificação de níveis de ensino. A emissão dos certificados de ensino fundamental, médio ou declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias estaduais e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que aderiram ao processo do Encceja junto ao Ministério da Educação.