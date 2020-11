Além da capital, 15 municípios paulistas terão segundo turno eleitoral

A capital e mais 15 municípios do estado de São Paulo terão segundo turno nas eleições municipais deste ano. Na segunda rodada de votação, no dia 29 de novembro, além da capital paulista, haverá nova disputa em São Paulo; Bauru; Campinas; Diadema; Franca; Guarulhos; Limeira; Mauá; Mogi das Cruzes; Piracicaba; Praia Grande; Ribeirão Preto; São Vicente; Sorocaba; Taboão da Serra e Taubaté.

Dos 645 municípios paulistas, 28 poderiam ter segundo turno nestas eleições, mas em 12 deles, a disputa foi definida na primeira rodada de votação: Barueri, Carapicuíba, Guarujá, Itaquaquecetuba, Jundiaí, Osasco, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Suzano.

A Constituição Federal (Art. 29, II) determina que, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, deve haver nova disputa para o Poder Executivo se nenhum dos candidatos conseguir mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Para buscar os votos da maioria absoluta, os dois candidatos mais votados de 16 municípios paulistas voltarão à disputa, em segundo turno, no dia 29.

Cidades em que haverá segundo turno:

1 - Bauru – disputa entre Suéllen Rosim (Patriota) e Dr. Raul. Rosim (DEM). Rosim alcançou 35,60% dos votos válidos (57.844) e Dr. Raul, 32,80% (53.299).

2 - Campinas - disputa entre os candidatos Dário Saadi (Republicanos) e Rafa Zimbaldi (PL). Saadi alcançou 25,78% dos votos e Zimbaldi, 21,86%.

3 - Diadema - disputa entre os candidatos Filippi (PT) e Taka Yamaucho (PSD). Filippi alcançou 45,65% dos votos (92.670) e Yamauchi,15,42% (31.301).

4 - Franca - disputa entre os candidatos Flávia Lancha (PSD) e Alexandre Ferreira (MDB). Lancha alcançou 24,61% dos votos (35.338) e Ferreira, 19,34% (27.772).

5 - Guarulhos - disputa entre os candidatos Gustavo Henric Costa - Guti (PSD) e Elói Pietá (PT). Guti obteve 45,65% dos votos e Elói, 21,24%.

6 - Limeira - disputa entre os candidatos Mario Botion (PSD) e Murilo Felix (PODE). Botion alcançou 32,32% dos votos (45.248) e Felix, 22,43% (31.402).

7 - Mauá - disputa entre os candidatos Atila (PSB) e Marcelo Oliveira (PT). Atila obteve 36,48% dos votos (70.490) e Oliveira, 19,84% (38.330).

8 - Mogi das Cruzes - disputa entre os candidatos Marcus Melo (PSDB) e Caio Cunha (PODE). Melo obteve 42,29% dos votos (81.555) e Cunha, 28,31% (54.591).

9 - Piracicaba - disputa entre os candidatos Barjas Negri (PSDB) e Luciano Almeira (DEM). Negri obteve 34,33% dos votos (56.760) e Almeida, 15,60% (25.786).

10 - Praia Grande - disputa entre os candidatos Raquel Chini (PSDB) e Danilo Morgado (PSL). Chini atingiu 39,05% dos votos (55.204) e Morgado, 35,60% (50.317).

11 - Ribeirão Preto - disputa entre os candidatos Duarte Nogueira (PSDB) e Suely Vilela (PSB). Nogueira obteve 45,87% dos votos (115.724) e Vilela, 20,72% (52.266).

12 - São Paulo - disputa entre os candidatos Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Covas obteve 32,85% dos votos (1.754.013) e Boulos, 20,24% (1.080.736).

13 - São Vicente - disputa entre os candidatos Solange Freitas (PSDB) e Kayo Amado (PODE). Freitas atingiu 41,47% dos votos (67.558) e Amado, 33,95% (55.307).

14 - Sorocaba - disputa entre os candidatos Rodrigo Manga (Republicanos) e Jaqueline Coutinho (PSL). Maga obteve 39,42% dos votos válidos (116.020) e Coutinho, 16,63% (48.955).

15 - Taboão da Serra - disputa entre os candidatos Engenheiro Daniel (PSDB) e Aprigio (PODE). Daniel recebeu 33,42% dos votos (46.350) e Aprigio, 32,01% (44.400).

16 - Taubaté - disputa entre os candidatos Saud (MDB) e Loreny (Cidadania). Saud obteve 28,81% dos votos (41.201) e Loreny, 25,40% (36.333).

Cidades com prefeito eleito no primeiro turno:

1 - Barueri – Eleito Rubens Furlan (PSDB), com 145.377 votos (85,35% dos votos válidos), com o vice Piteri.

2 - Carapicuíba – Eleito Marcos Neves (PSDB), com 128.773 votos ( 72,64% dos votos válidos), com a vice Gilmara Gonçalves.

3 - Guarujá – Eleito Dr. Válter Suman (PSB), com 112.672 votos (75,68% dos votos válidos), com a vice Dra. Adriana Machado.

4 - Itaquaquecetuba – Eleito Delegado Eduardo Boigues (PP) com 94.604 votos (62,10% dos votos válidos), com o vice Vando Estouro.

5 - Jundiaí – Eleito Luiz Fernando Machado (PSDB), com 134.793 votos (69,64% dos votos válidos), com o vice Gustavo Martinelli.

6 - Osasco – Eleito Rogério Lins (PODE) com 204.207 votos ( 60,94% dos votos válidos), com a vice Ana Rossi.

7 - Santo André – Eleito Paulo Serra (PSDB) com 266.591 votos (76,88% dos votos válidos), com o vice Luiz Zacarias.

8 - Santos – Eleito Rogério Santos (PSDB) com 101.268 votos (50,58% dos votos válidos), com o vice Renata Bravo.

9 - São Bernardo do Campo - Eleito Orlando Morando (PSDB) com 261.761 votos ( 67,28% dos votos válidos), com o vice Marcelo Lima.

10 - São José do Rio Preto – Eleito Edinho Araújo (MDB) com 111.525 votos (54,84% dos votos válidos), com o vice Bolçone.

11 - São José dos Campos - Eleito Felício (PSDB) com 204.800 votos (58,21% dos votos válidos), com o vice Anderson Farias

12 - Suzano – Eleito Rodrigo Ashiuchi (PL) com 110.001 votos (77,80% dos votos válidos), com o vice Walmir Pinto.